В 900-летнем замке Скиптон в Йоркшире туристам удалось сфотографировать девочку-привидение. Так утверждает один из экскурсантов, некий Марк Уитакер. Уже дома, просматривая снимки, он заметил необычный силуэт.

На фото отчетливо видна маленькая девочка в старинном белом платье. Мужчина готов предоставить изображение привидения специалистам для исследований, уверяя, что никак специально снимок не обрабатывал.

Замок Скиптон (Skipton) уже во времена Кромвеля был античным, является наиболее хорошо сохранившимся средневековым замком в Англии, там полностью сохранилась крыша и стены. Ему более 900 лет. Веками стены замка служили убежищем и защитой для жителей деревни Скиптон, расположенной вокруг замка.

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фото: gazetenka.com