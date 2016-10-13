На территории США и Канады в водах Верхнего озера обнаружили таинственный объект, названный кораблем-призраком.

Ролик в сети опубликовал житель американского штата Мичиган Джейсон Асселин. К настоящему моменту видео на хостинге YouTube посмотрели уже около 500 тысяч пользователей. Корабль-призрак, по словам свидетеля, растворился в воздухе прямо на его глазах, передает телеканал Fox News.

Странный объект напоминает две вертикально стоящие башни, о которые разбиваются волны. Ряд критиков заявил, что это всего лишь мираж, а вот любители таинственных историй убеждены - это корабль-призрак, один из 550 судов, покоящихся на дне озера.

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