Обама: в интересах США сотрудничать с Россией, являющейся супердержавой

Под занавес своей президентской карьеры Барак Обама сделал важное заявление о России. Прозвучало оно на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент США заявил, что с Россий крайне важно сотрудничать. Ведь РФ является военной супердержавой. Также Барак Обама отметил, что Россия имеет немалое влияние как в своем регионе, так и на мировой арене, сообщает ria.ru.

Помимо этого американский президент сообщил, что подобное мнение об РФ возникло у него не сейчас, а с самых первых дней, как он возглавил Соединенные Штаты.

Напомним, что Барак Обама еще является действующим президентом США. Однако уже в январе его сменит на посту Дональд Трамп.