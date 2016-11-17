Лукашенко не позволяет сыну проводить за компьютером больше часа в неделю

Дети, много времени проводящие за компьютером, вызывают беспокойство не только у россиян. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он борется с интернет-зависимостью в собственной семье.

По словам белорусского лидера, его очень беспокоит ситуация, когда человек начинает много времени проводить за компьютером, в социальных сетях или онлайн-играх. Лукашенко признался, что сам не является интернет-зависимым и до сих пор остается приверженцем печатного слова. При этом одной из главных его задач как родителя является не позволить ребенку проводить за компьютером много времени. Одним из способов отвлечь сына от соцсетей и компьютерных игр Лукашенко считает занятия спортом и музыкой. Причем, как отмечает белорусский президент, способ этот весьма действенный: его 12-летний сын Николай проводит за компьютером не больше часа в неделю.

Однако Лукашенко подчеркнул, что несмотря на свое отношение, он не пытается ограничить использование интернета в своей стране.

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