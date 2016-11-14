Клименко о детских суицидах: виновато равнодушие родителей, а не интернет

Трагедия, случившаяся в Псковской области, всколыхнула общественность. Подробности ситуации, которая привела двух подростков к самоубийству, выясняют следователи и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Мнения по этому поводу высказываются разные. В частности, сенатор Елена Мизулина связала произошедшее с компьютерными играми, которые оказывают влияние на детскую психику. В СПЧ отметили, что в интернете существуют опасные для детей группы, которые действуют в 17 регионах России.

Однако советник президента РФ по Интернету Герман Клименко не согласен, что в случившемся виноват интернет. В интервью журналистам Life он заявил, что проблема в первую очередь заключается в том, что родители мало разговаривают с детьми, пускают все на самотек, в то время как подростковый возраст - самое опасное время, когда требуется особенное внимание. Клименко подчеркнул, что с детьми нужно заниматься, увлекать их чем-либо.