Названо имя вероятного пресс-секретаря Дональда Трампа

В воскресенье, 13 ноября, в СМИ появилась информация о том, кто может стать пресс-секретарем Белого дома, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа приступит к своей работе.

Вероятно, пост пресс-секретаря Трампа займет консервативная радиоведущая Лора Ингрэм. Как сообщает издание The Hill, ссылаясь на два источника, миллиардеру понравилось, что женщина выражала ему поддержку в течение всей предвыборной кампании. Кроме того, Ингрэм оказывала бизнесмену помощь во время подготовки к дебатам и мероприятиям.

Сама радиоведущая не пожелала комментировать изданию эти слухи, однако, якобы выразила большой интерес к подобной работе.