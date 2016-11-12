Ответственность за взрыв в Афганистане взяло движение “Талибан”

Немногим ранее “АН-онлайн” сообщали о произошедшем сегодня взрыве на военной базе Соединенных Штатов в Афганистане. В данный момент стали известны новые подробности случившегося.

По уточненным данным, убиты взрывом были четверо военных, еще четырнадцать получили ранения. Ранее сообщалось,что погибших было трое, а раненых - тринадцать. Как уточняется в заявлении миссии "Решительная поддержка”, взрыв прогремел рядом с авиабазой.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка “Талибан”. Отмечается, что атака была произведена смертником. В настоящее время база изолирована во избежание повторения нападения.

Читайте также:

См. все новости дня