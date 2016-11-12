Три человека погибли в результате взрыва на авиабазе США в Афганистане

У крупнейшей авиабазы Соединенных Штатов Баграм в Афганистане, расположенной неподалеку от Кабула, прогремел взрыв. Известно, что есть погибшие и раненые.

Как сообщили в командовании миссии “Решительная поддержка”, инцидент произошел около 4:00 по московскому времени. По данным CNN, взрыв унес жизни троих человек, еще как минимум тринадцать военнослужащих пострадали. В данный момент на месте происшествия работают медики. По свидетельству очевидцев, произошел ракетный обстрел.

Миссия НАТО “Решительная поддержка”, объявленная небоевой, находится на территории страны с января 2015 года в рамках двустороннего соглашения между Афганистаном и Соединенными Штатами.

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