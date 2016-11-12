Три человека погибли в результате взрыва на авиабазе США в Афганистане

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В алтайском селе при пожаре в частном доме погибли два мальчика
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В Минобороны назвали условие для новых гумпауз в Алеппо
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Ограбили московский дом депутата Госдумы
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В Китае День холостяка стал "черной пятницей"
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Шесть российских самбистов стали чемпионами мира в Болгарии
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Трамп обсудил с французским президентом проблему Украины, Сирии и ядерную программу
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В США впервые в истории отправилась украинская мука
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Медведев: Саакашвили опять обгадился
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Дональд Трамп похвалил тех, кто выступал против его избрания президентом США
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Председатель Госдумы РФ: отказаться от депутатской компенсации - это честно
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Госдума РФ поменяла правовое регулирование в профессиональном спорте
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Под Псковом дорожные рабочие геройски спасли тонущую собаку (ВИДЕО)
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Представлен официальный мяч Кубка конфедераций-2017 «Красава»
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Обледеневшая ветка убила жителя Подмосковья
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Молодёжная хоккейная сборная России обыграла канадцев из OHL в матче Суперсерии
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Корешков проиграл Лиме нокаутом и потерял чемпионский пояс Bellator
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Аналитики: российский рубль может обрушиться до нового минимума
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Российские футболисты проиграли Катару в товарищеском матче
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Дмитрий Песков: разногласий между Россией и США не избежать
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Обама не стал фотографироваться с Трампом
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Елена Радионова: До сих пор люблю читать сказки
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Депутаты Госдумы РФ увеличат себе штат помощников
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Захарова обвинила США в замалчивании последствий операции в Мосуле
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Владимир Путин предостерег, что новые технологии могут вызвать безработицу
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Минэкономразвития РФ: Сбербанк надо приватизировать
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Из-за сбоя банкомат выдал безработному полмиллиона вместо четырех тысяч рублей
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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО