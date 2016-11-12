В Вашингтоне протестующие против Трампа заблокировали крупнейшую автотрассу

В Соединенных Штатах не прекращаются протестные акции, направленные против против избрания Дональда Трампа президентом страны. Сегодня ночью около ста жителей Вашингтона перекрыли тоннель на одной из главных автомобильных трасс.

Акции протеста начались сразу после проведения в стране президентских выборов и не прекращаются уже три дня. Тысячи протестующих вышли на улицы, а в некоторых городах, в том числе в Лос-Анджелесе, мирные демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.

В американской столице митингующие заблокировали тоннель на одной из главных автомагистралей. Такие действия серьезно осложняют движение транспортного потока.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня