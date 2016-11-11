При атаке на дипмиссию Германии ранило афганского посла в Таджикистане

«АН-онлайн» уже сообщали о том, что за последние двое суток был совершен ряд нападений на иностранные консульства. Так, вчера прошло сообщение, что был совершен теракт у здания диппредставительства в Афинах. Сегодня стало известно еще об одной атаке.

В Афганистане произошло нападение на дипмиссию Германии. В результате атаки боевиков было ранено примерно 120 человек, четверо лишились жизни. По последним данным, в числе раненых оказался афганский посол в Таджикистане.

Напомним, что атака боевиков, которая произошла в городе Мазари-Шариф, отличалась особой жестокостью. Автомобиль, который был напичкан взрывчаткой, врезался в стену, окружающую отель, где располагалась дипмиссия, и взорвался. Затем прогремел еще один взрыв, но уже внутри здания. Позже последовала перестрелка около отеля.