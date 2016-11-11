Совсем недавно «АН-онлайн» писали о нападении на посольство Франции в Афинах, теперь стало известно о новом ЧП. На этот раз боевики атаковали дипмиссию Германии.

Трагедия произошла в Афганистане. Боевики напали на генконсульство ФРГ в городе Мазари-Шариф. В отличие от атаки, которая произошла в Греции, эта отличается большим количеством жертв. Около четырех человек погибли, более ста ранены. Что касается граждан Германии, то, как сообщается, никто из них не пострадал.

Нападение началось с особой агрессией. В стену, окружающую консульство, влетел автомобиль, в который была заложена взрывчатка. Прогремел страшный взрыв, который обесточил все вокруг. Затем последовали боевые столкновения, как на самой территории здания, так и за ее пределами.

Боевики сообщили, что произошедшее стало местью за авиационную атаку ВВС США в провинции Кундуз в Афганистане, которая унесла жизни свыше тридцати мирных жителей.