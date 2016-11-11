Журналисты нашли в Испании незадекларированную виллу Порошенко

Петр Порошенко владеет не указанной в его декларации виллой на средиземноморском побережье Испании. Объект недвижимости обнаружился в ходе расследования, которое провели украинские журналисты.

По информации СМИ, вилла расположена в районе города Марбелья, она оформлена на одну из фирм президента Украины. Организация купила дом восемь лет назад, стоимость владения составляет около 4 млн евро.

Гражданин, который проживает рядом с виллой, рассказал, что Порошенко приезжает сюда нечасто и его визиты кратковременны.

Напомним, некоторое время назад украинские чиновники и депутаты обнародовали электронные декларации. Оказалось, что многие из них являются очень состоятельными людьми.









Кадр видео: «UA: Первый»

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