Чем похвастались украинские депутаты: миллионы в наличке, церкви и мощи святых

С того момента, как электронные декларации украинских политиков и чиновников начали выплывать в свет, журналистам и общественности скучать не приходится. Только успели прийти в себя от обсуждения задекларированных миллионов тружениками МВД и «личной церкви» депутата от партии Петра Порошенко, так сразу же появился настоящий депутатский замок, билеты в космос и винные подвалы. В общем, есть чему подивиться и чему возмутиться. Набирает популярность даже идея о новом Майдане, что неудивительно при учете, что взращивание нового поколения алигархата в планы майдановцев не входило. Мы подготовили рейтинги самых невероятных и самых странных сокровищ украинских политиков и чиновников.

Необъятные залежи наличных

Самым крупным держателем украинской налички, судя по декларациям, является премьер-министр Владимир Гройсман. Правда, свои сбережения он хранит не в родной гривне, а в долларах и евро. В сундуках и диванах Гройсмана хранится 37 400 000 гривен.

Вторую строчку рейтинга занял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, который поведал Украине о 34 100 000 гривен наличности.

Удивил и министр внутренних дел Арсен Аваков, задекларировавший 17 245 000 гривен.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой тоже отличился серьезными запасами наличных средств – 17 030 000 гривен.

Замыкает пятерку лидеров-хранителей денег на дому министр юстиции Павел Петренко, открывший ошарашенному народу сумму в 16 090 000 гривен.

Суммы налички, которые показали народу другие министры, тоже поражают, однако они гораздо меньше, чем у пятерки лидеров. Всего же в домах богатейших министров хранится 159 миллионов 617 тысяч гривен.

В нашем рейтинге мы выделили только сотрудников Кабинета министров. Если же говорить о народных избранниках, то им тоже было, чем удивить. Не будем заглядывать в карманы каждого нардепа, упомянем лишь о тройке богатейших.

Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Третьяков держит в банках 3,8 миллионов долларов, 105 тысяч евро и 2,9 миллионов гривен. А 1,7 миллионов долларов, 2,1 миллионов евро и 2,5 миллионов гривен на всякий случай держат в наличке. Отметим, что большей частью этого богатства, согласно декларации, владеет его супруга.

Кроме того народный депутат задекларировал коллекцию из 11 картин, 5 пар часов, 2 пары запонок и 2 куртки, которые принадлежат ему, а также 5 комплектов ювелирных изделий, колье из драгоценного металла с драгоценными камнями, 4 пары часов, 3 шубы и 2 женские сумки, принадлежащие его супруге.

Немного поотстали от Третьякова, но «уделали» других коллег народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» братья Богдан и Ярослав Дубневичи, которые на двоих хранят почти 20 миллионов долларов. наличными.

Каждый из братьев задекларировал также по коллекции дорогих швейцарских часов, а Ярослав Дубневич – сборник произведений украинской живописи, которая включает в себя, в частности, две картины Алексея Новаковского, 18 полотен Ивана Труша и 14 картин Сергея Васильковского.

Самые странные декларации

Но, как бы ни были велики задекларированные суммы чиновников и политиков и сколько бы швейцарских часов они не хранили, некоторым слугам народа удалось перещеголять своих коллег оригинальностью собственности.

Святые мощи. Одной из самых обсуждаемых деклараций стала декларация депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, благодаря обнаруженному в ней кресту-энколпион со святыми мощами 13 века. Он также владеет коллекцией из 72 икон, в том числе, 16 века и коллекцией холодного оружия 19-20 века (более 30 единиц). Храм. Икон, крестов и мощей оказалось недостаточно заместителю главы фракции БПП Анатолию Матвиенко. Поэтому в его владении оказался целый храм - Храм Успения Пресвятой Богородицы в Винницкой области, площадь которого почти 41 квадратный метр. Билет в космос. Мэр Днепра Борис Филатов оказался участником международного космического проекта Virgin Galactic. Так что ему пришлось задекларировать билет на суборбитальный полет на корабле SpaceShipTwo. Он оплатил его как первый космический турист от Украины. Склад оружия. Народный депутат от Оппоблока Михаил Добкин рассказал Украине о хранящемся у него арсенале оружия: восемь ружей, десять карабинов, охотничьи ножи и еще один предмет, обозначенный просто как «Оружие». Первая книга Украины. «Апостол» Ивана Федорова, признанная первой печатной книгой Украины, числится в декларации главы фракции БПП Игоря Грынива.

Отметим, что эта декларация тоже привлекла внимание общественности, благодаря журналистам, которые припомнили, что в мае 2016 года одноименная книга была украдена из киевской библиотеки имени Вернадского. Впрочем, нардеп отрицает идентичность своего и украденного экземпляра «Апостола» и говорит, что свою книгу приобрел законно.

Отдельного внимания заслуживает декларация президента Украины Петра Порошенко. Во-первых, президент заполнил и зарегистрировал декларацию самым последним – за два часа до дед-лайна. Во-вторых, президент оказался богатейшим человеком среди политиков и чиновников.

Согласно поданной е-декларации за 2015 год, на счетах в «Международном инвестиционном банке» у Петра Порошенко находится 26,32 миллионов долларов, 14,37 тысяч евро и 540,47 тысяч гривен. У его супруги Марины – 71,14 тысяч гривен и 8,9 тысяч евро.

Кроме того, президент задекларировал взнос в Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал» в размере 8,19 миллионов гривен.

Кроме того, наличных средств у главы государства, согласно декларации, 900 тысяч гривен и 60 тысяч долларов. Также он одолжил третьим лицам в 2015 году 1,11 миллионов гривен и 3,85 миллионов долларов.

И хотя эти цифры и без того поражают, народный депутат Сергей Лещенко, например, уличил президента в недостаточной честности.

«Президент Порошенко указал неполные сведения в своей декларации. Он является владельцем произведений искусства стоимостью миллионы долларов каждое. В частности, на одном из международных аукционов (Christie's или Sotheby's) им была приобретена работа гения эпохи Ренессанса Сандро Боттичелли за восьмизначную сумму в долларах», - написал Лещенко.

По его словам, в коллекции произведений искусства, которой владеет президент, есть работы Рубенса, Репина и Айвазовского.

«Все они украшают стены его дома в Козине, где хозяин с гордостью показывал работы своим гостям, в том числе иностранным», - заявил нардеп.

Одним словом, есть уже в Украине люди, которые достигли «светлого европейского будущего», о котором народ может только мечтать, уже сегодня. Единственное, на что еще сохраняется надежда у украинцев, остолбеневших от невероятного уровня цинизма и наглости народных избранников, это грядущие проверки антикоррупционных органов – НАПК.

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