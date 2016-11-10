Савченко обратилась к Трампу с просьбой ужесточить санкции против РФ

Бывшая украинская летчица, а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась в Дональду Трампу, победившему на выборах в США, с просьбой об ужесточении санкций в отношении Российской Федерации.

Письмо, которое Савченко направила миллиардеру и новоиспеченному политику, было опубликовано на страничке депутата в социальной сети Facebook. Украинка просит Трампа ужесточить санкции в отношении России, а также оказывать Украине более масштабную военную помощь.

Надежда Савченко в своем обращении подчеркнула, что РФ понимает исключительно решимость и силу, которых у Дональда Трампа предостаточно.