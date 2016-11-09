Сторонники Трампа троллят звезд, поддержавших Клинтон

Американские звезды, поддерживавшие Хиллари Клинтон во время ее избирательной кампании и грозившие уехать из страны в случае победы Трампа, теперь стали объектом насмешек со стороны американцев.

Шумер и Майли Сайрус, сообщают Трампа. Так, актрисе и стендап-комедиантке Шумер предлагают помочь собрать вещи и даже оплатить ее билет в другую страну. Первую волну троллинга ощутили на себе Эмии Майли, сообщают Life . Под их постами в социальных сетях начали появляться ядовитые комментарии от сторонников. Так, актрисе и стендап-комедиантке Шумер предлагают помочь собрать вещи и даже оплатить ее билет в другую страну.

Актрисе и певице Майли Сайрус пользователи предложили забрать с собой и других звезд, поддержавших Клинтон. Среди них называются имена Бейонсе, Джастина Бибера, Кэти Перри и J-Z. Сторонники Трампа пишут, что от этого США только выиграют, поскольку американцев больше не будет беспокоить непристойное поведение названных звезд.

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