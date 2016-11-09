Победу Трампа в мире восприняли неоднозначно

Политики из разных стран отнеслись к победе Дональда Трампа на президентских выборах по-разному. К примеру, в Евросоюзе выразили надежду, что он не станет воплощать в жизнь некоторые свои предвыборные заявления.

Глава Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что политический стиль Трампа основывается на эмоциях, а не на рационализме. Он предположил, что это может осложнить трансатлантические отношения. А вот по мнению заместителя Шульца Рышарда Чарнецкого, Хиллари Клинтон была для Европы не самым лучшим вариантом, а Трамп является прагматичным бизнесменом, который будет прислушиваться к своим советникам.

С точки зрения французского лидера Франсуа Олланда, победа Трампа означает начало “периода неопределенности”. Однако глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич призвал мировое сообщество не паниковать и выразил готовность сотрудничать с Соединенными Штатами, кто бы ни стоял во главе.

В Германии же победа Трампа вызвала тревогу. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль увидел в этом “предупреждение” для своей страны, а министр юстиции Хайко Маас написал в своем Twitter, что мир теперь станет “еще безумнее”.

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