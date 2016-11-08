Сын Дональда Трампа в день выборов нарушил закон

Сын кандидата на пост президента США, миллиардера Дональда Трампа Эрик в день выборов нарушил закон.

Молодой мужчина опубликовал в интернете снимок бюллетеня для голосования, хотя в некоторых американских штатах это запрещено. Когда информация о нарушении закона Эриком Трампом начала активно обсуждаться в интернете, сын миллиардера удалил пост в социальной сети Twitter.

На своей страничке наследник Дональда Трампа написал, что голосовать за отца - это большая честь. Он также добавил, что предприниматель сможет очень многое сделать для США.