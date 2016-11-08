Стали известны первые итоги голосования в США

Крохотная деревня Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир знаменита тем, что официальные итоги голосования её шести жителей на всех выборах становятся известными раньше всех в стране. Так случилось и сейчас.

Граждане в Диксвилл-Нотч проголосовали в 00.01 (08.01 мск) часов, как им разрешили делать с 1960 года. В том числе и при проведении праймериз. Участок работает всего одну-две минуты в полночь.

Согласно обнародованным результатам, с двойным перевесом голосов (4:2) в этой деревне побеждает Хиллари Клинтон. Правда, на итоги выборов по всей стране эти шесть голосов ещё ни разу в истории не повлияли.

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