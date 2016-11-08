Стали известны первые итоги голосования в США

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Захарова: дипломатам РФ запретили даже приближаться к избирательным участкам
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Телеканал CNN и Демократическая партия «подставили» Дональда Трампа
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За минувшие сутки в Москве произошло 562 ДТП, есть погибшие
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Чемпионат России по футболу: Питерский "Зенит" уступил "Тереку"