На обломках самолета Леха Качиньского нашли следы тротила

На обломках самолета, в котором летел президент Польши Лех Качиньский, были найдены следы тротила.

Согласно данным издания Gazeta Polska, польская разведка знала о следах взрывчатки на частях воздушного судна. В материале, который выйдет завтра уточняется, что четыре сотрудника разведки Польши занимались подготовкой визита Леха Качиньского в РФ, а один из них погиб в страшной авиакатастрофе.

Якобы почти сразу после крушения трем остальным мужчинам стало известно о том, что на обломках самолета Ту-154М имелись следы тротила, однако эта информация нигде не афишировалась. Сейчас прокуратура страны устанавливает, было ли совершено преступление.