Появились новые данные о крушении Ту-154 Леха Качиньского

В Польше у комиссии, расследующей крушение борта номер 1, самолета Ту-154 Леха Качиньского под Смоленском, появились новые данные об авиакатастрофе. Руководитель этой комиссии Вацлав Берчиньский рассказал, что в распоряжении оказались записи разговоров в башне контроля полетов в аэропорту.

По его мнению, авиадиспетчеры могли ввести в заблуждение экипаж президентского самолета. Вацлав Берчиньский утверждает, что диспетчеры передали экипажу неверную информацию о расстоянии до взлетно-посадочной полосы, что могло повлиять на ход посадки и аварии.

Он подчеркнул, что не может сказать, было ли это сделано намеренно или случайно, - передает РИА Новости. Ранее комиссия располагала только записями коммуникации между башней контроля полетов в аэропорту Смоленска и экипажем Ту-154.

Авиакатастрофа самолета Ту-154, на борту которого находились высокопоставленные польские чиновники, произошла 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 96 человек, в том числе Лех Качиньксий.

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