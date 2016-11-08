Джилл Штейн: победа Клинтон может обернуться ядерной войной с Россией

Накануне выборов президента США кандидат на пост американского лидера от партии «Зеленых» сделала ряд громких заявлений. При этом она подвергла критике, как Хиллари Клинтон, так и Дональда Трампа. Джилл Штейн считает, что они оба представляют опасность.

Однако Клинтон досталось особенно. По словам Штейн, если та станет президентом США, то американцам стоит ожидать войны с Россией. В интервью The Daily Mail Штейн отметила, что Клинтон обладает немалым опытом именно в проведении агрессивной военной политики, сообщает tvzvezda.ru.

Также кандидат в президенты уточнила, что речь, скорее всего, пойдет о ядерной войне, так как у Америки и России есть боеголовки.

Джилл Штейн считает, что данные выборы будут судьбоносными. Они определят, в каком мире жители планеты будут жить и стоит ли вообще надеться на мир.