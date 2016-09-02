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«Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека»

2 сентября 2016, 22:02 [«АН-онлайн», Александр Саргин ]

«Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека»
Фото: fooz.ru

Хиллари Клинтон в ходе предвыборного выступления заявила, что США – это исключительная нация.

«Я верю, что мы, как говорил Линкольн, по-прежнему «последняя и лучшая надежда Земли», - заключила старая ведьма.

Вопрос: «Это лечится?»

 

Татьяна Васильева, актриса театра и кино, телеведущая, народная артистка России:

«Россия и русские - вот это действительно исключительная нация!»

- Знаете, Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека, и, по-моему, у нее есть какие-то отклонения.

Может быть, я тоже буду выглядеть неадекватно, но скажу, что Россия и русские - вот это действительно исключительная нация! Я в этом глубоко убеждена!

Мне Америка совершенно неинтересна. По-моему, еще немного - и мы снова будем самым могущественным государством на Земле!

Так Клинтон и передайте!..

Михаил Виноградов, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор:

«Такие заявления кандидата в президенты США - это не совсем норма»

- Это уже лечению не поддается. Никоим образом. Такие заявления кандидата в президенты США - это, как бы сказать поделикатней, не совсем норма.

Вот и Обама, как мы помним, не так давно делал подобные заявления об американской исключительности.

Но это не психическая патология. Амбиции - это же психология. Но я бы на это пустозвонство Клинтон вообще не стал как-то реагировать.

Тут, по-моему, всё абсолютно ясно: это политика, пропаганда, самовозвышение, самовозвеличивание и просто предвыборная кампания.

Такой вот уровень притязаний: мы и только мы! Просто это такие непомерные амбиции.

Владимир Рубанов, член президиума Совета по внешней и оборонной политике, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР:

«Лечить нужно всех»

- Если мы сами проповедуем спасение Земли, то почему это запрещается другим? Так что я полагаю, что лечить нужно всех.

Мы тоже постоянно заявляем, что наша миссия - спасти мир. Мы говорим про то, что всё, что делается в мире, очень плохо, и только мы его и спасём. По-моему, это слышится даже из утюга.

Дело в том, что есть политики и есть политическая риторика. Так что политическую риторику пусть комментирует кто-то другой, типа Сергея Маркова, а я не специалист по пустобрехству.

Это же делается в определенном контексте и для определенных людей, избирателей и т.п. Ну и зачем мне вмешиваться в это шоу?

Так что я бы все-таки отделял риторику от политических документов. Если бы это было заявлено в политическом документе, за который проголосовал Конгресс США, я бы это прокомментировал.

А комментировать это выступление Клинтон... Это для тех политологов, которые не сходят с экранов телевизора. А я все-таки эксперт...

Анатолий Вассерман, политический консультант:

«Гитлер был честнее Хиллари Клинтон»

- Как показывает долгий и печальный опыт, большая часть психиатрических расстройств если и лечится, то разве что, так сказать, голоданием.

Соединенные государства Америки в свое время сумели перетасовать весь мир с таким расчетом, чтобы голодал кто угодно, только не они.

Поэтому боюсь, что тамошнюю манию величия вылечить, если не совсем невозможно, то, по крайней мере, очень трудно.

Но они сами обеспечат себе лечение, поскольку та модель экономики, которую выстроила Америка и которая их сейчас кормит, уже практически исчерпала свои ресурсы.

Сейчас специалисты по экономике обсуждают, продержится ли она полгода, год или, может быть, два...

Во всяком случае, о десятилетиях, а тем более о веках существования такой экономики не говорит уже никто. И всё же в риторике Клинтон есть некое здравое зерно...

Действительно, пока Европа на протяжении нескольких десятилетий была сплошь монархической, соединенные государства Америки худо-бедно сумели обустроить на своей территории работоспособную страну.

Вполне естественно, что многие глядели на этот эксперимент с огромным восторгом.

Но сейчас, когда уже большая часть мира выстроена с учетом американского опыта, становится ясно, что в этой модели есть не только безупречно работающие звенья, но существует и немало дефектов.

То, что во времена Линкольна выглядело более или менее правдоподобно, сейчас выглядит нелепо, а госпожа Родэм, которая известна нам по фамилии мужа – Клинтон, не пытается учиться и живет по старым лекалам.

Не перекликается ли слова Клинтон об исключительности американской нации со словами Гитлера о чистоте нации?

Что ж, Гитлер говорил о чистоте германской нации и о праве только германской нации на благополучие, а вот американская риторика несколько иная.

Американцы говорят, что они сумели выстроить самую лучшую систему мироустройства, а если кто-то не хочет ее принять, то он враг и им, и всему миру, и самому себе.

Но Гитлер был существенно честнее Хиллари Клинтон в том, что вошел в историю как единственный европейский политик, действительно постаравшийся исполнить все свои предвыборные обещания.

Другое дело, что эти обещания явно не заслуживали исполнения, но он постарался...

А вот в соединенных государствах Америки, насколько я знаю, закон освобождает от ответственности за любые высказывания, сделанные в ходе предвыборной кампании.

Там изначально признано, что люди во время этой кампании врут как одержимые. То есть американская и германская риторики существенно разнятся.

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы:

«Она же не дура, чтобы крыть своих избирателей!»

- Ну что ж, всяк кулик хвалит свое болото. Всё нормально, тем более во время предвыборной борьбы. Да и мы так про себе тоже говорим.

Она же не дура, чтобы крыть своих избирателей, американцев! Я думаю, что каждый человек, которые живет в стране, считает свой народ замечательным, любимым, лучшим и т.д.

Я так думаю про наш народ, а она американка, поэтому так говорит про своих людей, - и это с ее стороны может быть даже не предвыборной риторикой...

Мы патриоты своей страны, а Хиллари Клинтон - патриот своей. Это же вполне нормально. 

Станислав Садальский, заслуженный артист России:

«Если Клинтон будет выступать против России, то пусть вспомнит Монику Левински!»

- История уже показала, что Франция - это законодатели балета, Италия - законодатели оперы, Россия - актерская школа по системе Станиславского, а США - это «Макдональдс»!

То есть у американцев самым большим успехом в истории является «Макдональдс», с чем я их от души и поздравляю!

А если Клинтон будет так выступать против России, то пусть вспомнит Монику Левински, которая, как бы это поделикатней сказать, обслужила ее мужа...

Моника Левински обслужила мужа Клинтон, а теперь сама Клинтон будет так же обслуживать Россию!..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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//LIVE

«Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека»

«Хиллари Клинтон не производит впечатление нормального человека»
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