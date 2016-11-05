Госдеп не намерен обсуждать с Россией ситуацию в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не намерены возобновлять переговоры с российской стороной по поводу урегулирования конфликта в Сирии.

Об этом Кирби заявил в рамках брифинга, прокомментировав таким образом предложение о возобновлении переговоров по Сирии с Россией со стороны дипломата из Китая. Представитель Госдепартамента поблагодарил за эту идею, но отметил, что США уже не раз пытались работать с РФ в данной сфере. Он добавил, что эти попытки ни к чему не привели, поскольку российская сторона не пожелала выполнить свои обязательства.

Напомним, ранее представитель Госдепа Джон Кирби отметил, что мирные жители сирийского Алеппо не извлекают пользу из гуманитарных пауз.