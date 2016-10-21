Госдепартамент Соединенных Штатов Америки ясно дал понять, что российская сторона ответственна за то, что США не наносят удары по террористической группировке «Фронт ан-Нусра» (запрещена в России).

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби сообщил в телевизионном интервью, что хотя борьба с «Фронтом ан-Нусра» не является для Вашингтона приоритетной задачей, именно Россия в ответе за то, что США в настоящее время не могут наносить удары по этой группировке - Москва якобы не выполнила свои обязательства

Напомним, ранее США заявляли, что продолжат бороться с террористами «Фронта ан-Нусра», потому что те планируют атаки на жителей западных стран.