Как уже сообщали ранее «АН-онлайн», на юго-востоке Турции произошла страшная трагедия. У здания управления безопасности в городе Диярбакыр прогремел мощнейший взрыв.

Как стало известно, одна из машин была напичкана взрывчаткой. Автомобиль был припаркован около участка полиции, куда доставили лидеров одной из оппозиционных партий. В какой-то момент устройство было приведено в действие, и машина взлетела на воздух, сообщает ria.ru.

Как стало известно, в результате трагедии погиб один человек. Всего жертвами ЧП стало около 30 человек. Они были ранены.

На данный момент спецслужбы пытаются выяснить все детали происшествия. А в Сети уже появилось видео с места трагедии, которое сняли очевидцы.