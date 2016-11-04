В Турции прогремел мощный взрыв

Из Турции снова приходят тревожные новости. Как стало известно, на юго-востоке страны прогремел мощный взрыв.

Трагедия произошла в городе Диярбакыр. Возле здания управления безопасности взлетел на воздух заминированный автомобиль. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. В настоящее время известно, что в результате ЧП были ранены, как минимум, шесть человек, сообщает ria.ru.

На место трагедии выехали «скорая» и полиция. Территорию, где произошел взрыв, оцепили. Идет следствие.

Сообщается, что подобные инциденты происходят в городе уже не впервые. Ранее в них подозревали одну из организаций, запрещенных на территории Турции.