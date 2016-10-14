СМИ: на трассе в Турции произошел взрыв

На данный момент сведения об инциденте весьма скудные. В турецких СМИ лишь прошла информация, что произошел взрыв где-то в районе трассы, соединяющей Анталию и Кемер.

На данный момент не известно, что послужило причиной инцидента, кто в нем замешан. Также не говорится о том, есть ли пострадавшие или погибшие среди людей, сообщает ren.tv. По некоторым данным, ЧП произошло в результате ракетного обстрела.

Не удивительно, что любые сообщения о взрывах вызывают моментальную реакцию в СМИ. Так, в Турции еще свежи воспоминания о теракте, который забрал жизни троих человек, а 70 были ранены. Тогда у турецко-иранской границы взлетел на воздух автомобиль, в котором была заложена взрывчатка.