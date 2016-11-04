Основатель WikiLeaks: Трампу не дадут победить на выборах

Даже несмотря на довольно серьезные обвинения по отношению к Хиллари Клинтон, велика вероятность, что победу на выборах президента США одержит именно она. А Дональду Трампу просто-напросто не дадут стать первым. Об этом заявил основатель WikiLeaks.

Джулиан Ассанж объяснил свое мнение. По его словам, за Хиллари Клинтон стоит слишком сильная поддержка. Он отметил, что многие объединились с целью продвинуть ее на пост главы страны.

Основатель WikiLeaks уточнил, что среди поддерживающих кандидата в президенты от демократов немало людей, влияющих на общественное мнение. Это не только журналисты, но и владельцы медийных продуктов.