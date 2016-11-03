ИноСМИ: у зарубежной разведки мог быть доступ к письмам Клинтон

В Соединенных Штатах не утихает скандал, разразившийся вокруг писем кандидата в президенты Хиллари Клинтон, которые она отправляла со своего личного ящика, будучи на посту госсекретаря.

Теперь Fox News со ссылкой на свои источники сообщает, что доступ к этому ящику мог быть у разведслужб как минимум пяти государств. В связи с этим глава комитета по национальной безопасности палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что действия Клинтон на посту госсекретаря Соединенных Штатов можно рассматривать как измену. Фактически, она предоставляла важную информацию разведке других стран, - пояснил Маккол.

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