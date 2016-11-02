Обнаружена нить, связывающая Клинтон с исламистами

Стала известна интересная информация, касающаяся кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Как сообщается, связана она с именем ее помощницы Хумы Абедин.

Как сообщается, советница была приближена к Клинтон, которая лично платила ей за работу и считала чуть ли не дочерью. При этом семья советницы вызывает немало вопросов, сообщает ren.tv.

По некоторым данным, ее родители были связаны с одной из исламистских организаций. А один из приближенных к семье возглавлял банк, который содержал террористов.

Кстати, у помощницы нашли письма Клинтон, которые та зачем-то хранила. Хотя под присягой Хума Абедин заверяла, что никакой переписки начальницы у нее нет.

А ведь исламисты вполне могли иметь доступ к письмам американского политика.