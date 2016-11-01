Трамп заявил, что Клинтон получила вопросы к дебатам заблаговременно

Кандидат на пост президента США, миллиардер Дональд Трамп обвинил свою соперницу Хиллари Клинтон в мошенничестве.

Дональд Трамп заявил, что экс-госсекретарь заранее получала вопросы для телевизионных дебатов. На своей страничке в социальной сети Twitter миллиардер написал, что "жуликоватая" Клинтон получала информацию о вероятных вопросах от и.о. руководителя национального комитета Демократической партии Донны Брэзайл, вследствие чего она могла лучше подготовиться к мероприятию.

Напомним, ранее сайт WikiLeaks продемонстрировал электронные письма, которые свидетельствуют о том, что Хиллари Клинтон получала подсказки насчет вопросов для дебатов.