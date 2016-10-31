МИД Кипра: Никто не говорил про размещение российской военной базы на острове

Киприоты опровергли наличие договоренностей о размещении российских военных баз на их территории. Глава кипрского иностранного ведомства заявил, что даже вопрос такой на переговорах не обсуждался.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о возможности размещения российского контингента на территории Кипра. Автор информации – глава МИД республики Кипр Иоаннис Касулидис, передает РБК.

Дело в том, что цитата Касулидиса была вырвана из контекста: дипломат действительно высказывался о возможности размещения на Кипре российской военной базы, но это было в 2015 году и тема эта продолжения не получила. Глава МИД Кипра объяснил, почему данная тема уже неактуальна: российские действия в Сирии наглядно показали, что Россия в дополнительной помощи не нуждается.