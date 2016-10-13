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Вьетнам отказался размещать российскую военную базу

13 октября 2016, 16:15 [ «АН-онлайн» ]

Вьетнам отказался размещать российскую военную базу
фото: globallookpress.com

На территории Вьетнама российских военных баз не будет. Это следует из заявления, которое сделал сегодня официальный представитель МИД страны Ле Хай Бинь.

Дипломат отметил, что Вьетнам является нейтральным государством и намерен поддерживать этот статус и впредь. Поэтому согласия на размещение иностранных военных баз руководство страны давать не будет.

7 октября «АН-онлайн» писали о планах российского Министерства обороны, озвученных спикером ведомства Игорем Конашенковым. Конашенков не исключил вариант, при котором будут расконсервированы советские военные базы за рубежом, в частности, во Вьетнаме и на Кубе.     

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