Вьетнам отказался размещать российскую военную базу

На территории Вьетнама российских военных баз не будет. Это следует из заявления, которое сделал сегодня официальный представитель МИД страны Ле Хай Бинь.

Дипломат отметил, что Вьетнам является нейтральным государством и намерен поддерживать этот статус и впредь. Поэтому согласия на размещение иностранных военных баз руководство страны давать не будет.

7 октября «АН-онлайн» писали о планах российского Министерства обороны, озвученных спикером ведомства Игорем Конашенковым. Конашенков не исключил вариант, при котором будут расконсервированы советские военные базы за рубежом, в частности, во Вьетнаме и на Кубе.

Читайте также:

Другие мировые новости