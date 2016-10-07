Минобороны планирует расконсервировать советские базы на Кубе и во Вьетнаме

Российские военные могут вернуться во Вьетнам и на Кубу. Такой вариант не исключил заместитель главы Минобороны РФ Николай Панков.

Отечественные военные базы во Вьетнаме и на Кубе располагались во времена СССР. Отвечая на вопрос журналистов, планируется ли возобновлять работу баз, Панков ответил, что «эта работа ведется».

Ранее в пятницу «АН-онлайн» писали о том, что Совет Федерации рассмотрит соглашение о бессрочном размещении в Сирии российских ВКС. По словам сенатора Виктора Озерова, нахождение на территории республики Воздушно-космических сил РФ положительно скажется на ходе мирного урегулирования в стране.

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