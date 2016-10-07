Судьба российских ВКС в Сирии решится 12 октября

|10:31
Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области
|10:01
Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта
|08:38
Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний
|08:16
СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар
|06.10 23:06
Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы
|06.10 22:52
Хакеры выяснили, что 200 американским атлетам разрешили допинг
|06.10 22:18
США: санкции против России не достигли результата
|06.10 21:40
Обама признал, что военными методами проблемы в Сирии не решить
|06.10 21:09
Американский генерал пообещал уничтожить Россию
|06.10 20:59
Легенде исполнилось 70
|06.10 20:30
Мемориал Михаила Таля выиграл россиянин Ян Непомнящий
|06.10 17:17
Два в одном: "Роснефть" перед продажей скупит "Башнефть"
|06.10 16:29
Песков: Политику определяет Путин, а не его администрация
|06.10 15:37
Кирьяков сменил Павлова на посту главного тренера тульского «Арсенала»
|06.10 15:36
В новом созыве Госдумы не менее семи миллиардеров
|06.10 15:24
Россельхознадзор: Поставки продуктов из Турции могут возобновиться
|06.10 15:06
Глава департамента судейства РФС Иванов подал в отставку
|06.10 14:26
Продюсер Сереги опроверг информацию о его задержании
|06.10 14:03
Шойгу подвел итоги первого года операции РФ в Сирии
|06.10 13:19
В парламенте Украины отказались поддерживать визовый режим с РФ
|06.10 12:37
СМИ: пассажиром, “заминировавшим” самолет, был рэпер Серега
|06.10 12:15
Пойманный на границе американец признался в том, что его влекло в Сибирь
|06.10 12:09
Российские журналисты на пресс-чемпионате мира по велоспорту: две "бронзы"
|06.10 11:54
Грасу переизбрали на должность президента Международной федерации волейбола
|06.10 11:48
В Новокузнецке школьница умерла на тренировке по баскетболу
|06.10 11:30
Опоздавший на рейс пассажир заявил о минировании самолета
|06.10 10:57
В Госдуму попали 17 депутатов, не заработавшие за прошлый год ни копейки
|06.10 10:11
Погибшая в кипятке кировчанка ждала помощи час
|06.10 10:02
С незарегистрированного жилья предлагают взимать налог
|06.10 08:54
Визовый режим между Россией и Украиной: неужели это реально?