Судьба российских ВКС в Сирии решится 12 октября

Соглашение с Сирией о бессрочном размещении на территории страны ВКС РФ Совет Федерации рассмотрит 12 октября. Ранее документ одобрили профильные комитеты Госдумы.

О том, что Совфед намерен поддержать соглашение, ранее сообщил руководитель комитета верхней палаты по обороне Виктор Озеров. Он подчеркнул: принятие документа не означает, что Россия будет бороться с международным терроризмом в Сирии бесконечно. По словам Озерова, размещение российских ВКС в арабской республике будет способствовать установлению прочного мира.

Военно-космические силы РФ начали операцию в Сирии год назад. Как писали «АН-онлайн» накануне, министр обороны Шойгу считает одним из главных предварительных итогов операции стабилизацию ситуации в охваченной гражданской войной стране.

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