Российская военная база в Египте будет восстановлена

В понедельник, 10 октября, стало известно, что Россия ведет активные переговоры с Египтом по поводу аренды военных объектов на территории страны.

Москва, в частности, планирует арендовать бывшую советскую военную базу в египетском городе Сиди-Баррани. В сообщении, как уточняет "Газета.Ru", говорится, что если стороны смогут достичь соглашения, работы по восстановлению базы могут быть завершены к 2019 году.

Есть информация о том, что переговоры между двумя странами в настоящий момент проходят довольно успешно. РФ уже готова доставить по морю в Египет все необходимое оборудование, более того, на базе будет присутствовать воинский контингент из России.

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