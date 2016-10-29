Пресс-служба президента Украины распространила фотографии с церемонии представления Петром Порошенко нового руководителя главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. На снимках фигурирует новая эмблема ГУР. На ней изображена сова, которая пронзает мечом на карте Российскую Федерацию.

Над эмблемой написано «Украина превыше всего». Данный девиз перекликается с известным лозунгом Третьего рейха «Германия превыше всего».

Нынешние киевские власти считают Россию своим врагом, который ведет против «незалежной» войну. Украина периодически обвиняет Кремль в аннексии Крыма и поддержке ополченцев Донбасса.

27 октября «АН-онлайн» писали о громком заявлении Петра Порошенко. Украинский лидер выразил уверенность в том, что и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в состав страны.









Фото: president.gov.ua