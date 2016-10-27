Порошенко уверен в возвращении Крыма и Донбасса

Украинские власти не оставляют надежды вернуть под свой контроль российский Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. С соответствующим заявлением в ходе встречи со студентами Острожской академии выступил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко выразил уверенность: «незалежная» обязательно возвратит в состав страны «временно оккупированные территории» и победит в войне. По словам президента, боевые действия на востоке Украины – следствие не внутреннего конфликта, а внешней агрессии.

Ранее в четверг «АН-онлайн» писали о реакции Кремля на ноту протеста МИД Украины по поводу визита представителей высшего руководства РФ в Крым. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва подобные заявления оставит без ответа.

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