Песков: визит Путина в Крым - внутреннее дело России

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков высказался по поводу протеста украинских властей против состоявшейся накануне поездки в Крым Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Как заявил пресс-секретарь, Москва не рассматривает протесты Киева против посещения полуострова. По словам Пескова, посещение тех или иных регионов страны является внутренним делом России, к которому ни Украина, ни другие государства не имеют отношения.

Украина регулярно выражает протест против визитов в Крым российских официальных лиц. 15 октября МИД Украины уже направлял ноту протеста своим коллегам из России в связи с состоявшейся накануне поездкой Путина.

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