Суд оштрафовал Johnson&Johnson за детскую присыпку, которая может вызвать рак

Продукция компании уже не первый раз оказывается замешанной в скандале. Сообщается, что только за этот год организацию уже дважды подвергали штрафам. Один установили в размере 55 миллионов долларов, второй – 72 млн. долларов. К стражам порядка обращались женщины, которые заявляли, что стали жертвой продукции компании. По их словам, использование товаров бренда вызвало у них рак. Одна из женщин скончалась.

В очередной раз жесткое решение в отношении Johnson & Johnson вынес суд присяжных в американском штате Миссури. Он обязал компанию выплатить 70 миллионов долларов женщине, которая якобы заболела раком из-за ее продукции.

Дебора Джаннекини утверждала, что долго пользовалась детской присыпкой от Johnson & Johnson. А потом у нее обнаружили рак яичников. В суде решили, что компания обязана предупреждать о возможности развития болезни в связи с использованием продукта, и признали ее виновной, сообщает ria.ru.

Организация, в свою очередь, не согласна с вердиктом и намерена его обжаловать. Компания заявила, что безопасность присыпки Johnson's Baby научно доказана.





