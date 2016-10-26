National Interest: коалицию во главе с США может ожидать раскол в битве за Мосул

Некоторые американские военные считают, что США стоит поторопиться с проведением операции в Ираке. Иначе она может обернуться против них.

Издание The National Interest опубликовало мнение американского полковника в отставке Дэниэла Дэвиса. Бывший военный считает, что его страна рано празднует победу. Настоящая битва за Мосул еще только впереди.

Также он уточнил, что США зря недооценивают боевиков. За время продолжительных войн они приобрели немалый опыт в борьбе с правительственными войсками. А потому очень неплохо могут мыслить стратегически, сообщает ria.ru.

К тому же, по мнению полковника, коалиции грозит раскол. Особенно если операция затянется. Он отметил, что силы альянса не связывают доверительные отношения. В связи с этим они могут не только начать конфликтовать, но даже сражаться уже между собой.