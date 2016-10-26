WikiLeaks опубликовал переписку о «проблемах с головой» у Клинтон

В очередной раз портал WikiLeaks опубликовал письма Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон. В новой партии писем есть очень пикантные подробности, намекающие на состояние здоровья кандидата в президенты США от демократов.

Так, в одной из переписок Хума Абедин, помощница Хиллари Клинтон, сообщила, что ее начальнице придется часто прибегать к подсказкам, так как у нее «еще не все в порядке с головой». И даже позднее приближенные Клинтон не могли ответить, изменилась ли ситуация в лучшую сторону или нет, сообщает lenta.ru.

Напомним, что ранее WikiLeaks обвиняли в пособничестве России из-за публикаций личной переписки американских политиков. Также досталось и РФ. Нашу страну заподозрили в том, что она причастна к взлому электронных ящиков американцев.