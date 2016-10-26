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Австрийский суд оправдал беженца, изнасиловавшего 10-летнего мальчика

26 октября 2016, 10:41 [ «АН-онлайн» ]

Австрийский суд оправдал беженца, изнасиловавшего 10-летнего мальчика
Фото: pixabay.com

Общественность негодует: в Австрии был оправдан беженец, который изнасиловал 10-летнего мальчика. 

Сначала за совершенное преступление Амира из Ирака приговорили к шести годам тюрьмы. Однако более высшая инстанция сочла решение городского суда неправильным и оправдала обвиняемого. Как сообщается, суд опирался на то, что беженец плохо знал немецкий язык, а потому не понял, что ребенок говорил ему «нет». К тому же защита подсудимого заявила, что у того была так называемая «чрезвычайная ситуация». Якобы у иракца четыре месяца не было секса, сообщает 1tv.ru.

Как только Амир прибыл в Австрию, его трудоустроили на работу таксистом, а потом дали возможность посещать бассейн, где он и надругался над ребенком.

 

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