В турецких СМИ прошла информация, что в Анталии прогремел мощный взрыв. Известно, что ЧП произошло на парковке у Торгово-промышленной палаты. Об этом заявил мэр города Мендерес Тюрель.

Также есть информация, что к месту трагедии выехали спецслужбы. По некоторым данным, несколько человек были ранены, сообщают РИА Новости. Однако все сведения на данный момент уточняются. При этом в соцсетях уже появилось видео с места происшествия, по всей видимости, снятое очевидцами инцидента.

Напомним, совсем недавно сообщалось, что в Турции произошли взрывы на дороге между Анталией и Кемером. Тогда проходила информация, что в офис рыболовецкой компании были запущены ракеты.