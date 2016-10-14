СМИ: Анталию обстреляли ракетами

Ранее в СМИ уже прошла информация о том, что в районе шоссе между Анталией и Кемером прогремел взрыв. Точные данные о его причинах не сообщались.

Стало известно, что сегодня были запущены две управляемые ракеты в офис рыболовецкой компании, расположенной в Анталии, сообщает vesti.ru. Выстрел произошел в районе горной местности между Анталией и Кемером, как раз там, где проходит шоссе.

На данный момент, как и прежде, нет сообщений о пострадавших. Известно лишь, что на место ЧП выехали машины скорой помощи и полицейские. Идет расследование.

Напомним, совсем недавно, во второй половине августа, Турцию потряс теракт. Тогда взорвалась машина, оставленная у границы с Ираном. Погибло трое человек, семьдесят ранило.