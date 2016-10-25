В Черное море вошел американский эсминец с системой ПРО

В понедельник, 24 октября, в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США Carney класса Arleigh Burke с системой ПРО.

Судно, согласно последним данным, прошло по Босфору по направлению к северу, передает сегодня турецкий информационный портал Bosphorus Naval News. Шестой флот ВМС США уточнил, что эсминец вышел из испанской базы Naval Station Rota 18 октября после того, как прошел плановое техническое обслуживание.

Предполагается, что Carney будет осуществлять патрулирование в зоне ответственности шестого флота, чтобы обеспечить национальную безопасность Штатов в Европе.