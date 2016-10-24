Дутерте поддерживает военный союз только с США

Обама для Дутерте «сукин сын», но он свой сукин сын. Заключенное в 1951 году соглашение Филиппин и США об оборонном сотрудничестве и фактическом военном союзе сохраняется. Необходимости в других союзах нет.

Таков был смысл слов, сказанных японским журналистам президентом Филиппин Родриго Дутерте. Согласно названному соглашению, американские военнослужащие могут размещаться на филиппинских базах.

Как известно, совсем недавно Дутерте заявлял прямо противоположные вещи – о необходимости отказа его страны от американского влияния, о желании выстраивать союзнические дружеские отношения не с США, а с другими странами, в частности, Россией и (особенно) Китаем; о нежелании подчиняться требованиям мирового сообщества и так далее.

Впрочем, эпатажные и резкие заявления филиппинского лидера уже перестают кого-то удивлять. Как и противоречие собственным словам. Вполне возможно, за ними стоит стремление создать интригу и вытребовать лучшие условия для своей страны, а не реальные устремления.

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