Американки бойкотируют дочь Трампа

Жительницы Соединенных Штатов, возмущенные высказываниями кандидата в президенты Дональда Трампа, решили отыграться на его дочери Иванке и объявили ей бойкот.

В социальных сетях женщины призвали отказаться от покупки одежды, парфюма и украшений, которые выпускаются под брендом Ivanka Trump. Кроме того, американки связались с администрацией крупных магазинов и потребовали прекратить сотрудничество с Иванкой Трамп.

Таким образом женщины выражают протест против позиции дочери миллиардера, которая продолжает поддерживать отца и участвовать в его избирательной кампании, несмотря на сесксистские высказывания и обвинения в сексуальных домогательствах.

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