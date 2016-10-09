Республиканцы обсуждают возможность замены Трампа на президентских выборах

В Республиканской партии США обсуждается вопрос замены кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах. С этой целью было нанято несколько адвокатов, которые могли бы найти лазейку в вопросах жеребьевки.

Пока такой возможности не представляется без согласия самого кандидата, а он уже заявил о своем твердом намерении продолжать президентскую гонку.

Несколько дней назад Washington Post опубликовал видео 11-летней давности, в котором Трамп вульгарно отзывается о замужней женщине. Это видео спровоцировало негативную реакцию не только со стороны избирателей, но и среди однопартийцев миллиардера-политика. Трамп вынужден был извиниться, назвав свои сексистские высказывания не более, чем мужским стебом.



