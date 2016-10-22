Сальма Хайек пожаловалась на приставания Дональда Трампа

Набирает обороты скандал, разгоревшийся вокруг кандидата в президенты Дональда Трампа. Уже одиннадцать женщин заявили о домогательствах со стороны миллиардера, а теперь с откровенным рассказом выступила и голливудская актриса Сальма Хайек.

В своем интервью, которое звезда дала радиостанции El Show del Mandril, Хайек рассказала, что Трамп сдружился с ее бойфрендом, чтобы узнать номер телефона, а потом позвонил и пригласил на свидание. Прозвучавший отказ оскорбил миллиардера. Мелкая месть не заставила себя ждать: он заказал публикацию в National Enquirer о том. что ни за что не согласился бы на свидание с Хайек из-за ее маленького роста. Позже он снова позвонил актрисе, ожидая, что она захочет доказать недостоверность опубликованной информации.

Читайте также:

Американки жалуются на приставания Трампа

См. все новости дня